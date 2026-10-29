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Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 15:17

Governador Eduardo Leite indica Ranolfo Vieira Júnior para o Conselho Superior da Agergs

Atualmente secretário-chefe da Casa Civil, Ranolfo foi vice-governador de Leite e depois assumiu o governo do Estado

Atualmente secretário-chefe da Casa Civil, Ranolfo foi vice-governador de Leite e depois assumiu o governo do Estado

Gustavo Mansur/Arquivo Palácio Piratini/Divulgação/JC
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Agências
O governador Eduardo Leite encaminhou, na terça-feira (27), à Assembleia Legislativa, a indicação de Ranolfo Vieira Júnior para integrar o Conselho Superior da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs). A indicação será submetida à apreciação da Assembleia Legislativa, etapa que antecede a nomeação pelo governador, conforme estabelece a Lei 16.266/2024.

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