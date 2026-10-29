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CapaEconomiaEnergia

Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 15:10

Governo institui Comitê de Implementação e Monitoramento do Plano de Transição Energética Justa para as Regiões Carboníferas

Leite afirmou que a transição energética é um desafio a ser enfrentado com planejamento, responsabilidade e sensibilidade social

Leite afirmou que a transição energética é um desafio a ser enfrentado com planejamento, responsabilidade e sensibilidade social

Mauricio Tonetto/Secom/Divulgação/JC
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Agências
O governador Eduardo Leite assinou, nesta quarta-feira (28), o decreto que institui o Comitê de Implementação e Monitoramento do Plano de Transição Energética Justa para as Regiões Carboníferas do Rio Grande do Sul (Plano TEJ-RS). A iniciativa estabelece uma instância permanente de diálogo e articulação entre governo, municípios, setor produtivo, instituições de pesquisa e sociedade civil para acompanhar e aprimorar as ações voltadas à transição energética nos territórios impactados.

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