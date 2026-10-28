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Publicada em 28 de Outubro de 2026 às 12:19

Ibovespa despenca em meio à cautela fiscal e antes da decisão de juros nos EUA

Às 11h45min, o Índice Bovespa caía 2,93%, aos 170.564,36 pontos

Às 11h45min, o Índice Bovespa caía 2,93%, aos 170.564,36 pontos

ARTE/JC
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Agências
O Ibovespa despenca nesta quarta-feira, apesar da alta das commodities e da maioria dos índices das bolsas em Nova York e na Europa. O mercado aguarda a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), às 15 horas, seguida de entrevista de seu presidente, Kevin Warsh.

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