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Publicada em 28 de Outubro de 2026 às 10:23

Dólar oscila perto da estabilidade com mercado à espera de decisão do Fed

Expectativa do mercado é de que o Fed mantenha os juros inalterados, a menos de uma semana das eleições

Expectativa do mercado é de que o Fed mantenha os juros inalterados, a menos de uma semana das eleições

Arte/JC
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Agências
O dólar abriu perto da estabilidade nesta quarta-feira (28), com os investidores à espera da decisão do Fed (Federal Reserve, o banco central americano) sobre a taxa de juros dos Estados Unidos. Às 9h51min, a moeda americana registrava leve queda de 0,11%, cotada a R$ 5,355.
A expectativa do mercado é de que o Fed mantenha os juros inalterados, a menos de uma semana das eleições de meio de mandato no país. Segundo especialistas, a autoridade monetária aguarda sinais mais claros sobre o comportamento da inflação antes de decidir se serão necessários novos aumentos.
De acordo com a ferramenta FedWatch, do CME Group, 90,6% das apostas do mercado apontam para a manutenção dos juros, enquanto 9,4% indicam uma alta de 0,25 ponto percentual, para a faixa de 4% a 4,25% ao ano.

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