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Publicada em 28 de Outubro de 2026 às 09:09

Santander Brasil tem lucro líquido recorrente é de R$ 2,9 bi, queda de 28% em um ano

Retorno sobre o patrimônio líquido (ROAE) recorrente do Santander ficou em 11,9%

Retorno sobre o patrimônio líquido (ROAE) recorrente do Santander ficou em 11,9%

MARCO QUINTANA/JC
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Agências
O Santander Brasil teve lucro líquido gerencial recorrente, que desconsidera o ágio de aquisições, de R$ 2,9 bilhões no terceiro trimestre de 2026, queda de 28% ante o registrado em igual período de 2025. Na comparação com o segundo trimestre, houve retração de 4,3%.

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