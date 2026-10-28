Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaMercado Financeiro

Publicada em 28 de Outubro de 2026 às 08:23

Bolsas da Ásia fecham em alta com retorno do apetite por IA e balanços

Na China continental, o Xangai Composto teve alta de 0,91%, a 3.681,47 pontos

Na China continental, o Xangai Composto teve alta de 0,91%, a 3.681,47 pontos

Arte/Jc
Compartilhe:
Agências
As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quarta-feira, apoiadas pela melhora do sentimento dos investidores, que voltaram a se mostrar mais confiantes em relação a grandes nomes ligados à inteligência artificial (IA) com o início da temporada de balanços.

Notícias relacionadas