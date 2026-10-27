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Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 23:05

RS conhece os vencedores do GPTW

Kelly Bitencourt e André Bersano são diretores regionais GPTW

Kelly Bitencourt e André Bersano são diretores regionais GPTW

TÂNIA MEINERZ/JC
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Jamil Aiquel
Jamil Aiquel Repórter
Na noite desta terça-feira (27), o Grêmio Náutico União foi palco da 16ª edição da premiação das Melhores Empresas Para Trabalhar no Rio Grande do Sul. O evento, promovido pelo Great Place To Work (GPTW), consultoria que celebra 30 anos de atuação no Brasil, reúne cerca de 600 convidados para reconhecer as 77 organizações gaúchas premiadas neste ano. Ao todo, 214 companhias do estado participaram desta edição, impactando mais de 118 mil colaboradores.

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