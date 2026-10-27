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Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 17:57

Entidades assinam novo manifesto por autonomia financeira de agências reguladoras

As entidades argumentam que a previsibilidade financeira das agências é necessária para garantir segurança jurídica

As entidades argumentam que a previsibilidade financeira das agências é necessária para garantir segurança jurídica

Leonardo Sá/Agência Senado/Divulgação/JC
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Agências
Entidades ligadas ao setor de infraestrutura e à regulação assinaram nesta terça-feira (27), um novo manifesto em que pedem ao Congresso Nacional a adoção de mecanismos para proteger o orçamento das agências reguladoras contra contingenciamentos e limitações de empenho. O documento defende que as despesas com regulação e fiscalização sejam preservadas na elaboração das peças orçamentárias de 2027.

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