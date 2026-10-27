Bolsas de NY fecham em alta impulsionadas por recuperação de ações de chips

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Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 17:37
O Dow Jones subiu 0,03%, aos 52.377,57 pontos. O S&P 500 avançou 0,6%, a 7.722,60 pontos. Já o Nasdaq encerrou em alta de 1,18%, nos 26.477,81 pontosArte/JC