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CapaEconomiaBolsas De Nova York

Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 17:37

Bolsas de NY fecham em alta impulsionadas por recuperação de ações de chips

O Dow Jones subiu 0,03%, aos 52.377,57 pontos. O S&P 500 avançou 0,6%, a 7.722,60 pontos. Já o Nasdaq encerrou em alta de 1,18%, nos 26.477,81 pontos

O Dow Jones subiu 0,03%, aos 52.377,57 pontos. O S&P 500 avançou 0,6%, a 7.722,60 pontos. Já o Nasdaq encerrou em alta de 1,18%, nos 26.477,81 pontos

Arte/JC
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Agências
As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta terça-feira (27), embaladas pelo avanço de ações de tecnologia ligadas à inteligência artificial (IA), com destaque para o rali das fabricantes de semicondutores. O Dow Jones teve ganhos mais contidos, pressionado pela queda dos papéis da Boeing após projeções de gestores da companhia e a divulgação do balanço do último trimestre.

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