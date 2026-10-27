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Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 17:46

Na contramão da Bolsa, 10 empresas valorizam R$ 38,2 bilhões; Gerdau está entre elas

Levantamento da Elos Ayta mostra que exportadoras resistiram ao tombo pós-eleição

Levantamento da Elos Ayta mostra que exportadoras resistiram ao tombo pós-eleição

Gerdau/ Divulgação/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar Repórter
Em meio à queda histórica da Bolsa brasileira após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 10 empresas conseguiram seguir na direção contrária. Enquanto as companhias listadas na B3 perderam, juntas, R$ 734 bilhões em valor de mercado nesta segunda-feira (26), esse pequeno grupo acumulou ganhos de R$ 38,2 bilhões, segundo levantamento da consultoria Elos Ayta. Entre as exceções está a Gerdau, siderúrgica de origem gaúcha, que ganhou R$ 430 milhões em um único pregão.

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