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CapaGeralSustentabilidade

Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 17:31

Ilades promove 7º Fórum Internacional de Mudanças Climáticas em Porto Alegre

O CEO do Ilades, Marcino Fernandes Rodrigues Junior, diz que a expectativa é atrair um público de 200 pessoas ao evento

O CEO do Ilades, Marcino Fernandes Rodrigues Junior, diz que a expectativa é atrair um público de 200 pessoas ao evento

Artur Koch/JC
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Maria Amélia Vargas
Maria Amélia Vargas Editora-Assistente
Em edição comemorativa aos seus 15 anos de fundação, o  Instituto Latino Americano de Desenvolvimento Econômico e Sustentável (Ilades) realiza o 7º Fórum Internacional de Mudanças Climáticas. Em conjunto com o Centro Operacional de Defesa do Meio Ambiente, a agenda ocorre na próxima quinta-feira (29), no Teatro da Unisinos, em Porto Alegre.

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