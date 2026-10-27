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Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 16:16

Petróleo fecha em queda diante de possíveis avanços diplomáticos com o Irã

Brent para janeiro fechou em queda de 1,20%, a US$ 109,41 o barril; WTI para dezembro recuou 1,83%, a US$ 99,90 o barril

Brent para janeiro fechou em queda de 1,20%, a US$ 109,41 o barril; WTI para dezembro recuou 1,83%, a US$ 99,90 o barril

SAUDI ARAMCO/DIVULGAÇÃO/JC
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Agências
O petróleo fechou em queda nesta terça-feira (27) estendendo as perdas da véspera, diante de sinalizações contraditórias no Oriente Médio. Mercado assimila ainda relatos de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) planeja manter inalteradas suas metas de produção para dezembro.

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