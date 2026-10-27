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Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 13:52

Ministro da articulação política diz que ajuste fiscal não está em discussão e não é prioridade de Lula

"Esse assunto não foi discutido, e nem está sendo discutido, e muito menos aqui na bancada", afirmou Guimarães

"Esse assunto não foi discutido, e nem está sendo discutido, e muito menos aqui na bancada", afirmou Guimarães

Agência Câmara de Notícias/Divulgação/JC
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Agências
Responsável pela articulação política do presidente Lula (PT), o ministro da SRI (Secretaria de Relações Institucionais), José Guimarães (PT), afirmou nesta terça (27) à imprensa que um pacote de ajuste fiscal não é prioridade até o fim do ano e não está sendo discutido pelo governo.
"Esse assunto não foi discutido, e nem está sendo discutido, e muito menos aqui na bancada", afirmou Guimarães. "Essas matérias, para votar até 20 de dezembro. Se nós votarmos essas três grandes pautas, já nos daremos por satisfeitos", afirmou.

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