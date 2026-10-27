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Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 13:17

Galípolo nega ser cotado para ministro da Fazenda e diz que mandato no BC vai até 2028

"Não existe eu estar sendo cotado, nada disso relativo à Fazenda", afirmou Galípolo

"Não existe eu estar sendo cotado, nada disso relativo à Fazenda", afirmou Galípolo

Edilson Rodrigues
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Agências
O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, negou ser cotado para assumir o comando do Ministério da Fazenda no próximo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reeleito no último domingo (25), e disse que o seu mandato como chefe da autoridade monetária vai até o fim de 2028.
"Não é que estou sendo cotado. Na verdade, o que as matérias fizeram foi fazer algumas perguntas, e algumas pessoas de mercado comentaram meu nome. Não existe eu estar sendo cotado, nada disso relativo à Fazenda", afirmou.

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