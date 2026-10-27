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CapaEconomiaMercado Financeiro

Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 11:38

Após queda da Bolsa, especialistas sugerem cautela em investimentos

O cenário político trouxe fortes oscilações à bolsa brasileira, o que exige precaução dos investidores

O cenário político trouxe fortes oscilações à bolsa brasileira, o que exige precaução dos investidores

NELSON ALMEIDA/AFP/JC
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Osni Machado
Osni Machado Colunista
O momento exige cautela porque decisões de investimento ou resgate tomadas por impulso podem resultar em prejuízos em um mercado ainda sujeito à volatilidade. A recomendação é de Claudia Emiko Yoshinaga, coordenadora do Centro de Estudos em Finanças da Fundação Getulio Vargas (FGV), na Escola de Administração de Empresas de São Paulo (EAESP).

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