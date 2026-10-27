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Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 09:08

Índice de confiança da construção sobe 0,2 ponto em outubro, revela FGV

Leve melhora do resultado de outubro reflete uma avaliação mais positiva das expectativas empresariais

Leve melhora do resultado de outubro reflete uma avaliação mais positiva das expectativas empresariais

TÂNIA MEINERZ/JC
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Agências
O Índice de Confiança da Construção (ICST) subiu 0,2 ponto em outubro, atingindo 90,7 pontos, conforme divulgou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira (27). Na média móvel trimestral, o indicador recuou 0,6 ponto, para 91,0 pontos.
A leve melhora do resultado de outubro reflete uma avaliação mais positiva das expectativas empresariais com os negócios nos próximos meses, segundo a Coordenadora de Projetos da Construção do FGV Ibre, Ana Maria Castelo. Por outro lado, ela chama atenção para o recuo do Índice da Situação Atual (ISA-CST), em um nível que expressa uma avaliação "bastante negativa" das condições correntes dos negócios, com o indicador alcançando o pior resultado desde maio de 2021.
"O movimento não foi uniforme entre os segmentos da construção: mostrou-se bastante pronunciado entre as empresas de Edificações Residenciais, que apontaram enfraquecimento da carteira de contratos. Entretanto, a percepção das empresas é que esse movimento deverá ser revertido - as empresas esperam crescimento da demanda e sinalizam aumentar a contratação de trabalhadores nos próximos meses", afirma.
Castelo ainda considera que o enfraquecimento atual da carteira de contratos pode causar uma redução no ritmo de crescimento da atividade, antes que volte a crescer e pressionar novamente o mercado de trabalho.
Em outubro, o Índice de Situação Atual (ISA-CST) recuou 1,7 ponto, registrando 89,0 pontos, enquanto o Índice de Expectativas (IE-CST) avançou 2,1 pontos, para 92,6 pontos.
O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) da construção, por sua vez, recuou 1,1 ponto porcentual em outubro, para 77%. Os Nucis de Mão de Obra e de Máquinas e Equipamentos também diminuíram 1 ponto porcentual, para 78,8% e 71,8%, respectivamente.

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