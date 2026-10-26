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Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 18:50

Bolsa volta a patamar pré-eleitoral após vitória de Lula; dólar tem maior alta do século

Resultado das eleições contrariou expectativas de boa parte dos investidores

Resultado das eleições contrariou expectativas de boa parte dos investidores

NELSON ALMEIDA/AFP/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar Repórter
A queda de 13,88% do Ibovespa nesta segunda-feira (26), um dia após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), representou o pior pregão da Bolsa brasileira em mais de seis anos. Com o tombo histórico, o principal índice da B3 praticamente retornou ao patamar de dois meses atrás, antes de uma sequência de valorização impulsionada, sobretudo, pelas expectativas do mercado em relação às eleições presidenciais.

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