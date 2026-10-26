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CapaEconomiaMercado Financeiro

Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 17:43

BTG prevê Real até 15% mais fraco após reeleição de Lula

Banco aponta que nova equipe econômica irá definir o tamanho do impacto na bolsa a longo prazo

Banco aponta que nova equipe econômica irá definir o tamanho do impacto na bolsa a longo prazo

Juan BARRETO/ AFP/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar Repórter
A forte queda da Bolsa e a disparada do dólar nesta segunda-feira (26), primeiro pregão após a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), podem ser apenas a primeira etapa de um ajuste mais prolongado nos preços dos ativos brasileiros. Em relatórios divulgados após o segundo turno, bancos e analistas apontam que o rumo das contas públicas, a composição da equipe econômica e as negociações com o Congresso serão decisivos para definir se a turbulência perderá força ou se estenderá aos próximos meses.

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