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Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 16:45

Anthropic cita movimento contra centros de dados nos EUA como um problema

Como a maioria dos centros de dados da Anthropic está localizada nos EUA, a empresa está vulnerável a ameaças como mudanças regulatórias

Como a maioria dos centros de dados da Anthropic está localizada nos EUA, a empresa está vulnerável a ameaças como mudanças regulatórias

AdobeStock/Divulgação/JC
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Agências
Embora a proposta de oferta pública primária de ações (IPO, na sigla em inglês) apresentada pela Anthropic destaque riscos da inteligência artificial para a sociedade em geral, incluindo armas biológicas e concentração de riqueza, ele identifica uma ameaça mais imediata ao próprio negócio da empresa: o crescimento do movimento contrário aos centros de dados nos Estados Unidos.

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