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Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 17:10

Lula sinaliza a aliados que pode indicar Fonteles para Fazenda

Fonteles sinalizou a pessoas próximas que aceitaria o cargo, mas ainda não houve nenhuma decisão de Lula

Fonteles sinalizou a pessoas próximas que aceitaria o cargo, mas ainda não houve nenhuma decisão de Lula

Reprodução Redes Sociais/JC
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Agências
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sinalizou a aliados que quer o governador do Piauí, Rafael Fonteles, em sua equipe no quarto mandato, e a vaga mais cotada é o comando do Ministério da Fazenda.
Lula considera que ele é politicamente preparado para o cargo, e auxiliares do presidente afirmam que o governador reeleito do Piauí reúne preparo técnico e densidade eleitoral para ocupar a pasta, considerada a mais importante da Esplanada dos Ministérios.

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