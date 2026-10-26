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Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 16:08

AGAS Litoral acontece nos dias 27 e 28 de outubro em Tramandaí

Marcas como a Naturovos levarão seus produtos à convenção

Marcas como a Naturovos levarão seus produtos à convenção

Naturovos/Divulgação/JC
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AGAS Litoral acontece nos dias 27 e 28 de outubro no Centro de Eventos de Tramandaí. O evento reunirá empresas do varejo e indústria. 

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