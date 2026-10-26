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Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 16:04

Petróleo fecha em queda com avaliação de caminho diplomático para os EUA e o Irã

Brent para janeiro teve queda de 0,86%, a US$ 110,74 o barril; WTI para dezembro caiu 1,46%, a US$ 101,76 o barril

Brent para janeiro teve queda de 0,86%, a US$ 110,74 o barril; WTI para dezembro caiu 1,46%, a US$ 101,76 o barril

Giuseppe CACACE/AFP/JC
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Agências
O petróleo fechou em queda nesta segunda-feira (26) enquanto países aliados tentam costurar um acordo entre os Estados Unidos e o Irã, após a forte alta da commodity na semana passada. A baixa, entretanto, foi parcialmente contida pela cautela, que persiste diante das incertezas sobre a região e por investidores que aguardam a decisão de juros do Federal Reserve (Fed) na quarta-feira.

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