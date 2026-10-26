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CapaEconomiaCrédito

Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 15:14

BC define regra para Pix no crédito e cria alertas contra endividamento

Pix crédito não tinha regulamentação estruturada

Pix crédito não tinha regulamentação estruturada

Bruno Peres/Agência Brasil/JC
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Agências
O Banco Central aprovou, na sexta-feira (23), três resoluções ligadas a ofertas de crédito que buscam aumentar a transparência e reduzir o endividamento. A instituição só poderá oferecer crédito no ambiente do Pix se o cliente tiver dado uma autorização prévia. O chamado Pix crédito, modalidade praticada com cobrança de juros, não tinha regulamentação estruturada, segundo especialistas.
Além disso, se algum Pix for devolvido ao pagador e ele estiver com parcelas do Pix crédito em aberto, esse valor será usado automaticamente para abater a dívida.

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