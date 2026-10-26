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CapaEconomiaPetróleo

Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 10:08

Petróleo chega a cair mais de 2% em meio a ataques entre houthis e sauditas, e negociações pela paz

Petróleo Brent para novembro fechou em alta de 3,36% (US$ 3,29), a US$ 101,21 o barril

Petróleo Brent para novembro fechou em alta de 3,36% (US$ 3,29), a US$ 101,21 o barril

ATTA KENARE/AFP/JC
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Agências
Os preços do petróleo chegaram a cair mais de 2% nesta segunda-feira (26), após atingir US$ 117 por barril na última sexta-feira (23), enquanto os operadores seguem atentos ao conflito no Oriente Médio.
O barril Brent, referência mundial, caiu 2,19%, a US$ 109,25, por volta das 0h30min (horário de Brasília) desta segunda. Às 8h45min, a queda era um pouco menor, de 1,35%, sendo negociado a US$ 110,17. O petróleo WTI (West Texas Intermediate), usado nos EUA, estava em queda de 1,96%, a US$ 101,25.
A maior estabilidade nas negociações ocorre após uma sessão frenética na sexta-feira, quando os preços do petróleo dispararam para os níveis mais altos em cinco meses, impulsionados em parte pelo receio de que o presidente dos EUA, Donald Trump, lançasse novos ataques contra o Irã após as eleições legislativas de meio de mandato no país, marcadas para 3 de novembro.

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