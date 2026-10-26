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Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 08:21

Bolsas da Ásia fecham mistas com menor apetite por risco e decisões de juros no radar

China continental, o pregão foi misto, com alta de 0,19% do Xangai Composto

China continental, o pregão foi misto, com alta de 0,19% do Xangai Composto

Arte/Jc
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Agências
As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta segunda-feira, com o apetite por risco perdendo força, enquanto o petróleo se mantém perto das máximas em vários meses e investidores aguardam decisões de juros nos EUA, na zona do euro e no Japão.

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