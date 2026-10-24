Projeção de negócios na 35ª Mercopar supera R$ 1,6 bilhão

De Caxias do Sul
A 35ª edição consolidou a Mercopar como a maior feira de inovação industrial da América Latina. Os números apurados nos quatro dias de evento, que terminou na sexta-feira (23), em Caxias do Sul, mostram mais de 47 mil visitantes e expectativa de negócios em R$ 1.644.156.672,73. O resultado representa um crescimento de 55% em relação ao obtido em 2025.
Promovida pelo Sebrae RS e pelo Sistema Fiergs, a feira deste ano reuniu 545 expositores de diferentes regiões do Brasil e de Portugal, entre elas 50 startups. A programação aproximou fornecedores de grandes indústrias, apresentou soluções tecnológicas e abriu oportunidades comerciais para empresas de diferentes portes.
As rodadas de negócios chegaram a R$ 289.464.092 em negócios, envolvendo 451 compradores e 2.963 vendedores. Os encontros aproximaram micro e pequenas empresas de grandes compradores e abriram espaço para a apresentação de produtos, serviços, tecnologias e soluções voltadas às demandas da indústria.
O sucesso da união do Sebrae RS com o Sistema Fiergs na realização do evento, que vem desde 2019, justificou um dos anúncios de maior destaque: a renovação da parceria de mais cinco anos entre as instituições para promover uma evolução ainda maior desta que é considerada a maior feira de inovação industrial da América Latina e se firma como um dos maiores eventos do setor em todo o país. A continuidade da cooperação mantém a atuação conjunta das duas instituições na organização da Mercopar e no desenvolvimento de iniciativas voltadas à indústria. A realização da 36ª Mercopar está marcada para 19 a 22 de outubro.
Neste ano, a agenda ESG da Mercopar ampliou ações ambientais, recursos de acessibilidade e iniciativas de governança. Na área ambiental, os geradores da feira utilizaram 60 mil litros do biocombustível Be8 BeVant, em substituição ao diesel convencional. Segundo estimativa da fabricante, a iniciativa deve evitar a emissão de 135 toneladas de CO? equivalentes.
A programação incluiu uma demonstração do uso de hidrogênio verde no corte de metais e, na gestão de resíduos, as ações envolveram separação, destinação adequada e encaminhamento de materiais recicláveis. E pelo terceiro ano consecutivo a Mercopar realiza inventários de gases de efeito estufa e prevê a compensação das emissões residuais.
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