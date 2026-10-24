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CapaEconomiaReforma Tributária

Publicada em 24 de Outubro de 2026 às 09:29

Split payment da reforma tributária deve ter baixo impacto no caixa, dizem economistas

Questão é fundamental para definir quando haverá ou não o recolhimento antecipado dos novos tributos na liquidação financeira da operação

Questão é fundamental para definir quando haverá ou não o recolhimento antecipado dos novos tributos na liquidação financeira da operação

Freepik/Divulgação/JC
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Agências
O split payment previsto na reforma tributária terá pouco impacto no caixa das empresas brasileiras e pode ajudar a reduzir a alíquota dos novos impostos, segundo economistas ouvidos pela Folha.
Eles utilizam como base dados sobre prazos de pagamento nas operações entre duas empresas. Essa questão é fundamental para definir quando haverá ou não o recolhimento antecipado dos novos tributos na liquidação financeira da operação.

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