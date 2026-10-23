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Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 18:34

Quem responde pelas decisões da inteligência artificial? Livro discute os limites éticos da tecnologia

A obra examina a responsabilidade humana no desenvolvimento e no uso de sistemas de IA

A obra examina a responsabilidade humana no desenvolvimento e no uso de sistemas de IA

Reprodução/JC
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Jornal do Comércio
A inteligência artificial pode tomar decisões, mas pode ser responsabilizada por elas? Essa é uma das questões centrais de Ética Aplicada à Inteligência Artificial, livro de Francieli de Campos, publicado pela Habitus Editora, que será lançado no dia 27 de outubro, às 19h, no auditório do 6º andar da Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP), em Porto Alegre. A autora é advogada, coordenadora da pós-graduação em Direito Eleitoral da FMP e especialista em inteligência artificial pela Universidade de Salamanca, na Espanha.

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