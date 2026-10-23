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Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 13:38

Marca da Serra Gaúcha será definida por voto popular

Vencedor recebe R$ 30 mil, o segundo colocado R$ 20 mil e o terceiro, R$ 10 mil

Vencedor recebe R$ 30 mil, o segundo colocado R$ 20 mil e o terceiro, R$ 10 mil

Arte/Divulgação/JC
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A Serra Gaúcha ganha um instrumento inédito de competitividade: a sua primeira marca oficial do destino. A escolha será feita por voto popular até este domingo, dia 25 de outubro, no site www.marcaserragaucha.com.br. A marca vencedora será revelada no dia 13 de novembro, no palco do Festuris Gramado.

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