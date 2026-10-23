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Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 17:36

Bolsas de NY fecham em queda com tensões geopolíticas e temores em IA minando apetite ao risco

Dow Jones caiu 1,24%, S&P 500 teve baixa de 0,52% e Nasdaq perdeu 0,21%

Dow Jones caiu 1,24%, S&P 500 teve baixa de 0,52% e Nasdaq perdeu 0,21%

Arte/JC
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Agências
As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta sexta-feira (23) refletindo a alta do petróleo em meio à nova escalada de tensões no Oriente Médio e o persistente incômodo com a tese de investimento em inteligência artificial (IA).

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