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Publicada em 24 de Outubro de 2026 às 11:00

Bancos lideram ganhos da Bolsa no terceiro trimestre, com alta de até 12,2%; confira o ranking

Queda da inflação e expectativa de juros menores favoreceram o setor

Queda da inflação e expectativa de juros menores favoreceram o setor

B3/Divulgação/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar Repórter
Os setores financeiro e bancário foram os destaques da Bolsa brasileira no terceiro trimestre de 2026. Entre julho e setembro, o Índice Financeiro (IFNC) da B3 acumulou valorização de 12,19%, enquanto o Índice B3 Bancos avançou 10,85%. Ambos superaram o Ibovespa, principal indicador do mercado acionário nacional, que registrou alta de 8,32% no período. O desempenho foi favorecido pelas expectativas de redução dos juros, pela desaceleração da inflação e pela entrada de capital estrangeiro no País.

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