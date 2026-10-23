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Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 16:18

Bancos mais cautelosos abrem espaço para alternativas de crédito no agro

Recursos foram destinados a operações com indústrias, cooperativas e tradings que atuam no Estado

Recursos foram destinados a operações com indústrias, cooperativas e tradings que atuam no Estado

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar Repórter
Em meio ao endividamento dos produtores, aos juros elevados e aos efeitos de sucessivas perdas climáticas, o agronegócio gaúcho segue demandando recursos para financiar suas atividades. Entre janeiro e agosto de 2026, o Rio Grande do Sul recebeu R$ 50 milhões em operações de crédito originadas pela Agrolend, instituição financeira especializada no setor. O montante representa cerca de 5% do volume movimentado pela companhia no Brasil durante o período.

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