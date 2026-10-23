Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaIpca-15

Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 13:30

Passagens aéreas, energia elétrica residencial e esgoto aliviaram IPCA-15 em outubro

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados oito tiveram alta em outubro

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados oito tiveram alta em outubro

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Compartilhe:
Agências
A queda de alguns itens, com destaque para as passagens aéreas, a energia elétrica residencial e a taxa de água e esgoto, ajudou a conter a alta do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) em outubro (0,32%) ante o avanço registrado em setembro (0,70%), segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Notícias relacionadas