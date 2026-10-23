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Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 16:44

Empresários avaliam que economia está em compasso de espera com eleições

"A indústria como um todo deu uma paralisada nesse período, deu uma segurada", observa o presidente da Fiergs, Claudio Bier

"A indústria como um todo deu uma paralisada nesse período, deu uma segurada", observa o presidente da Fiergs, Claudio Bier

Nathan Lemos/JC
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
As eleições presidenciais estão mantendo a economia gaúcha e brasileira em compasso de espera. Os players do mercado aguardam ansiosamente os resultados do 2º turno neste domingo, 25 de outubro, para retomarem seus projetos e investimentos.

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