Ibovespa opera fraco com exterior e bancos; Vale e Petrobras limitam queda antes da eleição

Após dois pregões seguidos de baixa, o Ibovespa abriu em alta nesta sexta-feira (23), a dois dias do segundo turno da eleição presidencial, na contramão dos índices das bolsas de Nova York e da Europa. O movimento é visto como técnico por analistas e tem como apoio da alta do minério de ferro e do petróleo, que estimulam Vale e Petrobras - ações de maiores pesos da carteira teórica. Porém, a alta não se sustenta, em meio ao cenário externo e à disputa eleitoral apertada, com o mercado sensível a novas pesquisas de intenção de voto.

"O Índice Bovespa está operando de forma lateralizada, à espera do segundo turno das eleições, quando o cenário ficará claro. O resultado será determinante para o movimento do mercado a partir de segunda-feira", diz Rodrigo Alvarenga, sócio da One.

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No sábado, estão previstas AtlasIntel, Quaest, Datafolha, Paraná Pesquisas, Nexus, Palver, MDA e outras sondagens. Na agenda, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA -15) de outubro, que ficou em 0,32%, abaixo do piso das projeções (0,37%). O dado reforça apostas de novo corte da Selic em novembro, mas o impacto na Bolsa pode ser ofuscado pela incerteza eleitoral.

Entre os levantamentos de intenção de votos já informados, Vox Brasil aponta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 50,6% e o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 49,4%.

No Datafolha Flávio e Lula estão empatados com 50% dos votos válidos, que excluem nulos e brancos, na comparação com 51% e 49%, pela ordem, antes.

A pesquisa Real Time Big Data aponta Flávio com 52% dos votos válidos e Lula registra 48%, os mesmos porcentuais do levantamento da última terça-feira.

No levantamento feito pela Alfa Inteligência, o senador do PL surge com 52% dos votos válidos e o petista, com 48%.

Já a pesquisa Ipespe/Abrapel divulgada nesta sexta-feira mostra Flávio Bolsonaro com 50,5% dos votos válidos para o segundo turno, contra 49,5% de Lula. O levantamento anterior mostrava o candidato do PL com 51,2% das intenções de votos válidos e o petista, com 48,8%.

"Players estão fazendo proteção, em meio às pesquisas mostrando aproximação de Lula", diz Alvarenga.

À noite, haverá debate entre os candidatos na TV Globo. Segundo Silvio Campos Neto, economista-sênior da Tendências Consultoria, diante do equilíbrio, o debate de hoje ganha um caráter mais decisivo. Assim, segundo escreve em nota, os preços podem não mostrar alterações substanciais, dada a incerteza sobre o desfecho do processo - "embora a percepção de favoritismo da oposição deva evitar maiores ajustes."

Ontem, o Ibovespa fechou em baixa de 1,15%, aos 204.120,12 pontos, passando a cair 0,64% na semana.

Às 11h34min, o Índice Bovespa caía 0,32%, na mínima aos 203.463,01 pontos, após abertura aos 204.119,86 pontos e máxima aos 204.898,52 pontos (+0,38%). O petróleo avançava mais de 2%, com o Brent em US$ 111 o barril, refletindo as tensões entre EUA e Irã. Em Dalian, o minério de ferro subiu 0,60% e avançou 0,75% em Singapura. Em Nova York, o Dow Jones caía 1,45%.

Entre os bancos, Bradesco cedia cerca de 2%. No campo das altas, Petrobras PN subia 2,46% e ON, 1,78%, enquanto Vale avançava 0,55%.

O banco registrou lucro líquido recorrente consolidado 14,6% maior ante igual período de 2025, enquanto a inadimplência e as provisões para devedores duvidosos (PDD) cresceram. O banco reportou lucro líquido de R$ 7,1 bilhões, alta de 14,6% frente a igual período do ano passado e em linha com as projeções do Prévias Broadcast.