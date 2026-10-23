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Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 12:08

Leilão de gás destina quase metade do volume aos setores químico, petroquímico e de fertilizantes

Abiquim diz que resultado representa um avanço na agenda de ampliação do acesso da indústria ao gás natural a preços competitivos

Abiquim diz que resultado representa um avanço na agenda de ampliação do acesso da indústria ao gás natural a preços competitivos

Abiquim/Divulgação/JC
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O primeiro leilão de Gás Natural da União realizado pela Pré-Sal Petróleo (PPSA), destinou 480 mil metros cúbicos/dia aos setores químico, petroquímico e de fertilizantes nitrogenados, o equivalente a cerca de 44% do volume total ofertado, de 1,1 milhão de metros cúbicos/dia. O resultado representa um avanço na agenda de ampliação do acesso da indústria ao gás natural a preços competitivos, defendida pela Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim). O leilão foi realizado na quinta-feira (22).

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