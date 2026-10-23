Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaEconomia

Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 10:45

Electrolux registra lucro operacional de US$ 61,2 milhões no 3º trimestre

Fabricante sueca de eletrodomésticos, no entanto, passou a registrar prejuízo líquido no terceiro trimestre

Fabricante sueca de eletrodomésticos, no entanto, passou a registrar prejuízo líquido no terceiro trimestre

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
Compartilhe:
Agências
A Electrolux registrou lucro operacional de 607 milhões de coroas suecas (US$ 61,2 milhões) no terceiro trimestre, uma queda em relação aos 890 milhões de coroas registrados no mesmo período do ano anterior. O resultado, no entanto, superou a estimativa dos analistas, que era de 542 milhões de coroas, segundo o consenso de mercado compilado pela própria empresa.

Notícias relacionadas