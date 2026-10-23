Bolsas da Ásia sobem na maioria, mas petróleo e temores com IA limitam ganhos

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira, recuperando-se de perdas registradas mais cedo, mas preocupações persistentes com investimentos em inteligência artificial (IA) e a alta do petróleo limitaram os ganhos.
O índice sul-coreano Kospi subiu 0,30% em Seul, para 5.550,30 pontos, após recuar para perto de 5.300 pontos, o menor nível em mais de seis meses. Em Hong Kong, o Hang Seng avançou 0,69%, para 23.093,37 pontos. Já em Tóquio, o Nikkei caiu 0,34%, para 62.693,16 pontos.
Na China continental, o pregão foi positivo, com alta de 0,89% do Xangai Composto, para 3.690,48 pontos, e de 2,44% do Shenzhen Composto, para 2.212,99 pontos. Em Taiwan, o mercado não operou devido ao feriado.
Ações ligadas à IA seguem voláteis, com receios de que o custo mais alto de financiamento prejudique investimentos em data centers e chips. Ontem, o Nasdaq recuou 2,6% em Nova York, após balanços da Meta e da Tesla reforçarem esse sentimento.
O avanço do petróleo, sustentado por tensões no Oriente Médio, também restringiu o apetite por risco. No fim da madrugada, o WTI avançava 0,50%, para US$ 100 o barril.
Na Oceania, a bolsa australiana ficou praticamente estável, com alta marginal de 0,02% do S&P/ASX 200, para 8.795,20 pontos.