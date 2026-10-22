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Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 21:35

Trump invoca lei de Produção de Defesa para ampliar produção e refino de petróleo nos EUA

Trump afirmou que a capacidade insuficiente de produção, transporte, refino e geração de energia representa uma ameaça à economia

Trump afirmou que a capacidade insuficiente de produção, transporte, refino e geração de energia representa uma ameaça à economia

Aaron Schwartz/Getty Images/AFP
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Agências
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, invocou a Lei de Produção de Defesa, de 1950, e declarou que a capacidade de produção, refino e logística de petróleo são essenciais à defesa nacional, de acordo com um memorando publicado nesta quinta-feira, 22.
A determinação autoriza o governo a realizar compras e assumir compromissos para viabilizar melhorias ao setor. O presidente americano cita, no memorando, restrições de financiamento, longos prazos de entrega, gargalos de licenciamento e infraestrutura e limitações da cadeia de suprimentos como fatores que impedem a indústria dos Estados Unidos de suprir toda essa necessidade.
No documento, Trump afirmou que a capacidade insuficiente de produção, transporte, refino e geração de energia representa uma "ameaça incomum e extraordinária" à economia, à segurança e à política externa dos Estados Unidos.
A medida acontece diante de mais uma alta nos preços do petróleo em meio à continuidade dos conflitos no Oriente Médio, que seguem interferindo com o fluxo de escoamento de petróleo no Estreito de Ormuz.

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