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Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 19:35

Bradesco tem lucro líquido recorrente de R$ 7,1 bi no 3º trimestre, alta de 14,6% na base anual

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROAE) do banco ficou em 16,1% em setembro

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROAE) do banco ficou em 16,1% em setembro

ALEXANDRO AULER/ARQUIVO/JC
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Agências
O Bradesco registrou lucro líquido recorrente consolidado de R$ 7,1 bilhões no terceiro trimestre de 2026, crescimento de 14,6% ante igual período de 2025 e alta de 0,8% ante o segundo trimestre, de acordo com balanço divulgado nesta quinta-feira, 22, puxado pela expansão do crédito, das margens e da receita.

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