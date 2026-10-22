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Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 17:40

Bolsas de NY fecham mistas e com tombo do Nasdaq por temores com IA

O Dow Jones avançou, ainda que sem ímpeto, apontando alta de 0,02%, aos 52.867,98 pontos. O S&P 500 caiu 1,21%, a 7.663,43 pontos

O Dow Jones avançou, ainda que sem ímpeto, apontando alta de 0,02%, aos 52.867,98 pontos. O S&P 500 caiu 1,21%, a 7.663,43 pontos

Arte/JC
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Agências
As bolsas de Nova York fecharam sem direção única nesta quinta-feira (22), em sessão marcada por aversão ao risco diante da renovação das preocupações com os investimentos em inteligência artificial (IA).

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