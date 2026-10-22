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Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 17:31

Moderna tem dados de vacina contra câncer vazados online e resultado frustra mercado

Estatística publicada por site mostra que vacina reduziu risco de disseminação do câncer em 38%

Estatística publicada por site mostra que vacina reduziu risco de disseminação do câncer em 38%

Prefeitura de Caxias do Sul/Divulgação/Cidades
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Agências
Um estudo de vacina contra o câncer baseado em mRNA da farmacêutica Moderna, anteriormente mantido em sigilo, foi compartilhado nas redes sociais nesta quinta-feira (22), levantando preocupações de que o tratamento possa não ser tão eficaz quanto inicialmente esperado.

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