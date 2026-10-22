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Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 17:32

Acordo Mercosul-UE ajudou a gerar 26 mil empregos no RS, diz Apex Brasil

Ministro do Desenvolvimento, Márcio Elias Rosa, e presidente da Apex Brasil, Laudemir Müller, apresentaram dados nesta quinta-feira

Ministro do Desenvolvimento, Márcio Elias Rosa, e presidente da Apex Brasil, Laudemir Müller, apresentaram dados nesta quinta-feira

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
Vigente desde maio deste ano, o acordo entre o Mercado Comum do Sul (Mercosul) e a União Europeia tem gerado frutos no Rio Grande do Sul. Conforme o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil), Laudemir Müller, a iniciativa auxiliou a gerar 26 mil novos empregos no Estado em virtude da ampliação do comércio exterior.

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