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Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 17:16

Próximo governo terá de conter avanço dos gastos, defende Antonio da Luz

Economista avalia que empresas e famílias ainda enfrentarão crédito caro durante a reorganização das contas públicas

Economista avalia que empresas e famílias ainda enfrentarão crédito caro durante a reorganização das contas públicas

LISA ROOS/AHK RS/DIVUGAÇÃO/JC
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Claudio Medaglia
Claudio Medaglia Repórter
O Brasil enfrentará um período de ajuste das contas públicas a partir de 2027, independentemente de quem vencer a eleição presidencial. A avaliação é do economista-chefe da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul) e CEO da Agromoney, Antonio da Luz. Para ele, o próximo governo terá de escolher entre promover mudanças planejadas ou deixar que a correção ocorra em meio a uma crise, com fechamento de empresas e aumento do desemprego.

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