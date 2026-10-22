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Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 16:24

BRDE financia R$ 12,4 milhões para projetos de inovação, informa banco na Mercopar

Operações foram anunciadas durante a Mercopar, em Caxias do Sul

Operações foram anunciadas durante a Mercopar, em Caxias do Sul

BRDE/DIVULGAÇÃO/JC
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Roberto Hunoff
Roberto Hunoff Jornalista
Com foco em apoiar a incorporação de novas tecnologias por parte das empresas gaúchas, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) celebrou R$ 12,4 milhões em novas operações de crédito. Os recursos têm origem em programas de apoio à inovação e contemplam investimentos na Serra Gaúcha e no Vale do Taquari. O ato ocorreu no espaço da instituição na Mercopar, em Caxias do Sul.

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