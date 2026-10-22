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Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 16:16

Na Mercopar, economistas apontam ajuste fiscal como inevitável em 2027

Projeções econômicas foram apresentadas em painel realizado na Mercopar 2026

Projeções econômicas foram apresentadas em painel realizado na Mercopar 2026

MERCOPAR/DIVULGAÇÃO/JC
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Roberto Hunoff
Roberto Hunoff Jornalista
Economistas que participaram de painel na Mercopar 2026 manifestaram um ponto de vista comum: o Brasil chega a 2027 com uma conta que precisará ser paga, e o ajuste fiscal será inevitável, independentemente de quem vencer as eleições. O alerta dominou o painel Projeções econômicas para 2027: perspectivas para o RS e o Brasil, que reuniu Antônio da Luz (Farsul), Patrícia Palermo (Fecomércio-RS) e Giovani Baggio (FIERGS).

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