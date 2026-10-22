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CapaEconomiaPetróleo

Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 16:11

Petróleo fecha em alta e Brent atinge maior valor desde maio por tensões no Oriente Médio

Negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o petróleo Brent para dezembro avançou 4% (US$ 4,35), a US$ 113,17 o barril

Negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o petróleo Brent para dezembro avançou 4% (US$ 4,35), a US$ 113,17 o barril

Roberto Rosa/Petrobras/JC
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Agências
O petróleo fechou em alta nesta quinta-feira (22), com o Brent atingindo o maior nível desde meados de maio, à medida que continuam os ataques entre Houthis e Arábia Saudita, no Mar Vermelho, e aumentam os temores de uma retomada de ações militares de Estados Unidos e Israel contra o Irã.

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