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Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 16:12

Conglomerado Bradesco lidera ranking de reclamações do BC do 3º trimestre

Bradesco teve 6.333 reclamações, com isso, fechou o trimestre com um índice de 57,23 reclamações procedentes por cada milhão de clientes

Bradesco teve 6.333 reclamações, com isso, fechou o trimestre com um índice de 57,23 reclamações procedentes por cada milhão de clientes

ALEXANDRO AULER/JC
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Agências
O conglomerado Bradesco ficou no topo do ranking de reclamações contra bancos, financeiras e instituições de pagamento do 3º trimestre de 2026, informou o Banco Central nesta quinta-feira (22).

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