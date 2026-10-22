Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaCrédito

Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 16:06

Ministro prevê renegociação de R$ 90 bi em 3ª fase do Desenrola

Chamamento prevê deságio mínimo de 90% na aquisição das carteiras de crédito

Chamamento prevê deságio mínimo de 90% na aquisição das carteiras de crédito

Agência Brasil/Divulgação/JC
Compartilhe:
Agências
As instituições financeiras poderão apresentar até R$ 90 bilhões em dívidas antigas a serem renegociadas na primeira etapa do Desenrola 3.0, disse nesta quarta-feira (21) o ministro da Fazenda, Dario Durigan. Segundo ele, o edital de chamamento dos bancos e de outras instituições será publicado nesta quinta-feira (21), dando início ao processo de habilitação de bancos e fundos interessados em vender carteiras de crédito à União.

Notícias relacionadas