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Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 15:26

Alckmin virá ao RS na sexta-feira para entrega de licença da CMPC

Alckmin já havia tido um encontro com o governador Eduardo Leite na sede da Invest RS, em São Paulo, no dia 16 de outubro

Alckmin já havia tido um encontro com o governador Eduardo Leite na sede da Invest RS, em São Paulo, no dia 16 de outubro

EVANDRO OLIVEIRA/JC
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
A Fundação Estadual de Proteção Ambiental do Rio Grande do Sul (Fepam) liberou nesta quinta-feira (22) a licença para que a CMPC instale sua fábrica de celulose em Barra do Ribeiro, no Centro-Sul do Estado. A entrega oficial será realizada em evento previsto para as 8h de sexta-feira, no Palácio Piratini, com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin. 

Alckmin já havia tido um encontro com o governador Eduardo Leite na sede da Invest RS, em São Paulo, no dia 16 de outubro. Na ocasião, a pauta debatida teve como principal ponto a carteira de investimentos privados no Estado. Entre eles, o da CMPC, de R$ 27 bilhões, que é considerado o maior aporte já anunciado por uma empresa no Rio Grande do Sul.

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